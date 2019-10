Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2019/20 wissen

Düsseldorf Der DFB-Pokal 2019/20 ist gestartet, die erste Runde ist bereits vorbei. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu den Terminen, den Spielplan und erfahren, wo die Spiele übertragen werden.

Wann beginnt der DFB-Pokal 2019/20?

Die Partien der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal wurden von Freitag (9. August) bis Montag (12. August) ausgetragen. Los ging es am Freitag mit den Spielen KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund, SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach und FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Nürnberg. Zum Abschluss der 1. Runde empfing Energie Cottbus den FC Bayern München (Montag, 20.45 Uhr).

Wann findet das Endspiel des DFB-Pokals 2019/20 statt?

Das Finale um den DFB-Pokal findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt. Seit 1985 ist das Olympiastadion der Austragungsort für das Endspiel.

Die weiteren Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

Spielplan des DFB-Pokals 2019/20

1. Runde

2. Runde

Der Weg ins Finale des DFB-Pokals

Fünf Runden muss eine Mannschaft überstehen, um ins DFB-Pokal-Finale einzuziehen. Jede Partie ist ein K.o.-Spiel. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, muss der Gewinner in der Verlängerung oder – wenn nötig – im Elfmeterschießen gefunden werden.

Wann findet die nächste DFB-Pokal-Auslosung statt?

Nur wenige Tage nach dem Ende der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal wussten die siegreichen Teams bereits, auf wen sie in der nächsten Runde treffen. Die Auslosung der 2. Runde fand am Sonntag, 18. August 2019, um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Wann die Achtelfinalspiele ausgelost werden, steht hingegen noch nicht genau fest.