Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2019/20 wissen

Düsseldorf Dienstag und Mittwoch kämpfen 32 Mannschaften um den Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals 2019/20. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen und Sie erfahren, wo die DFB-Pokal-Spiele übertragen werden.

Wann beginnt der DFB-Pokal 2019/20?

Wann findet das Endspiel des DFB-Pokals 2019/20 statt?

Das Finale um den DFB-Pokal findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt. Seit 1985 ist das Olympiastadion der Austragungsort für das Endspiel.

Die weiteren Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals 2019/20

1. Runde

2. Runde

Der Weg ins Finale des DFB-Pokals

Wann findet die nächste DFB-Pokal-Auslosung statt?

Nur wenige Tage nach dem Ende der 2. Runde im DFB-Pokal wissen die siegreichen Teams bereits, auf wen sie in der nächsten Runde treffen. Denn: Die Auslosung des Achtelfinals findet am Sonntag, 3. November 2019, um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Übertragen wird sie in der ARD-Sportschau. Mit dabei sein werden Ex-Ski-Alpin-Star Felix Neureuther als „Losfee“ und DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke als Ziehungsleiter. Anders als in den vorherigen Runden werden die Lose diesmal nur aus einem Topf gezogen.