Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2019/20 wissen

Düsseldorf In der nächsten Woche kämpfen 16 Mannschaften um den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals 2019/20. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen und Sie erfahren, wo die DFB-Pokal-Spiele übertragen werden.

Wann beginnt der DFB-Pokal 2019/20?

Wann findet das Endspiel des DFB-Pokals 2019/20 statt?

Das Finale um den DFB-Pokal findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt. Seit 1985 ist das Olympiastadion der Austragungsort für das Endspiel.

Die weiteren Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals 2019/20

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale im DFB-Pokal 2019/20

Der Weg ins Finale des DFB-Pokals

Wann findet die nächste DFB-Pokal-Auslosung statt?

Nur wenige Tage nach dem Ende der 2. Runde im DFB-Pokal wussten die siegreichen Teams bereits, auf wen sie in der nächsten Runde treffen. Die Auslosung des Achtelfinals fand am Sonntag, 3. November 2019, um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Übertragen wurde sie in der ARD-Sportschau. Mit dabei waren Ex-Ski-Alpin-Star Felix Neureuther als "Losfee" und DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke als Ziehungsleiter. Anders als in den vorherigen Runden wurden die Lose diesmal nur aus einem Topf gezogen. Wann die Auslosung zum Viertelfinale stattfindet, ist noch nicht bekannt.