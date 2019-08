Mönchengladbach muss zum BVB : Borussen-Duell in der zweiten DFB-Pokalrunde - Kracher für den VfL Bochum

Dortmund Die beiden „Losfeen“ Christoph Metzelder und Stefan Kuntz haben bei der Auslosung der nächsten Runde im DFB-Pokal ein gutes Händchen bewiesen. Neben dem Duell der beiden Borussias losten sie auch einige weitere spannende Spiel aus.

Der West-Schlager zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach steht im Mittelpunkt der zweiten Runde im DFB-Pokal. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ein leichteres Los erwischte Titelverteidiger FC Bayern München, der beim Zweitligisten VfL Bochum zu Gast ist. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.