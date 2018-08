DFB-Pokal 2018/2019: Hertha BSC schlägt Braunschweig

Braunschweig Bundesligist Hertha BSC steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Zwei Tore reichten gegen Drittligist Braunschweig.

Pflicht erfüllt, die erste Hürde auf dem Weg zum erhofften Finale im eigenen "Wohnzimmer" genommen: Hertha BSC ist ohne Glanz in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gewann am Montagabend 2:1 (1:0) bei Drittligist Eintracht Braunschweig und wurde seiner Favoritenrolle in einer insgesamt schwachen Partie nur dank eines wunderschönen Treffers von Nationalspieler Marvin Plattenhardt (38.) sowie der Kaltschnäuzigkeit des Altmeisters Vedad Ibisevic (83.) gerecht. Die Eintracht hoffte nach dem 1:1 durch Mergim Fejzullahu kurzzeitig auf die Verlängerung.