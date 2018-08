DFB-Pokal 2018/19: Schalke siegt gegen Schweinfurt

Schweinfurt Der FC Schlake 04 hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Regionalligist Schweinfurt mit 2:0 durchgesetzt. Dabei half ein Eigentor.

"Für das erste Pflichtspiel, wo du noch nicht weißt, wo du stehst, war das okay. Wir können sehr zufrieden sein. Wir hatten eine gute Dynamik und gute Laufwege in der Offensive. Allerdings waren die Zuspiele oft nicht ganz okay", sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco, der in Mark Uth und Salif Sane nur zwei Neuzugänge in der Startformation aufbot. Dennoch tat sich der eingespielte Vizemeister anfangs schwer. Dem Schalker Spiel mangelte es vor 15.060 Zuschauern im ausverkauften Willy-Sachs-Stadion zunächst an Tempo und Ideen. Tedesco stand daher öfters wild gestikulierend an der Seitenlinie.