DFB-Pokal 2018/19: Auslosung der 1. Runde findet am 8. Juni statt

Frankfurt/Main Die Auslosung für die 1. Runde des DFB-Pokals 2018/19 findet am 8. Juni nach dem Länderspiel Deutschland gegen Saudi-Arabien statt. ARD überträgt die Auslosung live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund (22.00 Uhr/ARD).

Die 36 Profimannschaften der Bundesliga und 2. Liga des abgelaufenen Spieljahres sind in jeder Pokalsaison gesetzt. Gleiches gilt für den Meister, den Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten der 3. Liga der abgelaufenen Saison. Neben diesen 40 Teams haben alle Amateurvereine in Deutschland über die Wettbewerbe der Landesverbände die Chance auf die 1. Runde im DFB-Pokal.

Alle 32 Partien der 1. Runde werden vom 17. bis 20. August ausgetragen. Die 2. Runde folgt am 30./31. Oktober. Das Achtelfinale ist für den 5./6. Februar 2019, das Viertelfinale am 2./3. April und das Halbfinale am 23./24. April terminiert. Austragungsort für das Pokal-Endspiel ist am 25. Mai kommenden Jahres wieder das Berliner Olympiastadion.