DFB-Pokal : Modeste schießt Köln weiter – Hoffenheim und Union scheitern

Berlin Die TSG Hoffenheim und Union Berlin mussten in der zweiten Runde des DFB-Pokals die Segel streichen. Besser lief es am Dienstagabend für den 1. FC Köln und RB Leipzig.

Die Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin und die TSG 1899 Hoffenheim sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals überraschend an Zweitligisten gescheitert. Die Berliner unterlagen am Dienstagabend mit 2:3 (1:3) gegen den SC Paderborn. Für Hoffenheim war nach einem 6:7 im Elfmeterkrimi (2:2, 2:2, 1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth Endstation.