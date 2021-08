Kracher im DFB-Pokal : Gladbach empfängt Bayern - BVB mit Heimspiel

Köln Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München ist das Top-Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Viel Spannung verspricht auch die Partie Stuttgart gegen Köln. Borussia Dortmund erwischte ein Heimspiel. Alle Paarungen im Überblick.

Die Fußballfans freuen sich auf den Pokalkracher zwischen den ewigen Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach und Bayern München, Titelverteidiger Borussia Dortmund erwischte mit dem Heimspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt ein Glückslos für die zweite Runde des DFB-Pokals. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-„Sportschau“. Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe bescherte zudem Vizemeister und Pokalfinalist RB Leipzig ein Ostduell beim Regionalligisten SV Babelsberg 03. Die Partien der zweiten Runde finden am 26. und 27. Oktober statt.