„Wie geil is dat denn?“ : Regionalligist Saarbrücken schreibt DFB-Pokal-Geschichte

„Wie geil is dat denn?“

Frankfurt Der 1. FC Saarbrücken schreibt weiter an seinem Pokalmärchen. Durch den Sieg im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC zogen die Saarländer als erst dritter Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs ins Viertelfinale ein.

Völlig losgelöst stürmte Christopher Schorch auf Pokalheld Daniel Batz zu, herzte ihn kurz und sprang auf den Zaun, um sich nach seinem entscheidenden Elfmeter von den euphorisierten Saarbrücker Fans in der Kurve feiern zu lassen. "Meine Fresse, wie geil is dat denn", brüllte der Stadionsprecher des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken nach dem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC.

Nach 120 torlosen Minuten hatte FCS-Torhüter Batz den dritten Elfmeter von David Pisot pariert und war zum Matchwinner des Abends avanciert. "Das wird man hier so schnell nicht vergessen", schwärmte FCS-Trainer Lukas Kwasniok bei Sky und betonte: "Das war heute ein typischer Fight, am Ende hatten wir auch Glück." Dadurch gelang Saarbrücken als erst drittem Viertligisten in der DFB-Pokal-Geschichte nach dem 1. FC Magdeburg (Saison 2000/01) und Holstein Kiel (2011/12) der Einzug ins Viertelfinale.