DFB-Pokal kompakt : Bochum souverän in Runde zwei - Straelen nah dran an Sensation

Bochum souverän in Runde zwei - Straelen nah dran an Sensation

Düsseldorf Der VfL Bochum ist ohne große Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesligist setzte sich bei Viktor Berlin mit 3:0 durch. Der SV Straelen verpasste eine Sensation gegen den FC St. Pauli nur knapp.

Ungefährdet in Runde zwei: Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat mit einem konzentrierten Auftritt den Pflichtspielauftakt in die neue Saison erfolgreich gemeistert. Beim Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis in der ersten DFB-Pokal-Runde 3:0 (2:0) durch und bestätigte mühelos ihre Favoritenrolle.