DFB-Pokal : Spielort für Saarbrücken gegen Köln gefunden

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Köln. Nach langen hin und her hat der Regionalligist nun auch ein Stadion die Partie gegen den Bundesligisten gefunden.

Regionalligist 1. FC Saarbrücken trägt sein Heimspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist 1. FC Köln am 29. Oktober (18.30 Uhr/Sky) in Völklingen aus. Das teilten die Saarländer am Mittwoch mit. Bereits die Erstrundenpartie gegen Zweitligist Jahn Regensburg wurde im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen gespielt. Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken befindet sich weiterhin im Umbau.