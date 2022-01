HSV wirft Bundesligist raus : Köln verpasst Pokal-Viertelfinale nach kuriosem Fehlschuss

Florian Kainz schoss sich beim Elfmeter selbst an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der Traum von Trainer Steffen Baumgart und dem 1. FC Köln ist geplatzt. Der Bundesligist hat sein erstes Pokal-Viertelfinale seit mehr als zwölf Jahren verpasst. Die Entscheidung gegen den Hamburger SV fällt erst im Elfmeterschießen.

Die Durststrecke im DFB-Pokal hält für den 1. FC Köln weiter an. Im Duell mit dem Hamburger SV mussten sich die Geißböcke in einem dramtischen Spiel mit 3:4 im Elfmterschießen geschlagen geben. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:0, 0:0) gestanden. Köln verpasste damit die Chance, zum ersten Mal seit mehr als zwölf Jahren wieder ins Viertelfinale des Pokals einzuziehen.

Kölns Trainer Steffen Baumgart hatte ein „offenes Spiel“ erwartet, seine Mannschaft aber klar in der Favoritenrolle gesehen. „Wir sind der Bundesligist, wir sind der Favorit“, sagte der 50-Jährige, der seine Startelf im Vergleich zum 0:4 gegen den FC Bayern auf gleich sechs Positionen verändert hatte. So musste auch Anthony Modeste, mit 14 Pflichtspieltreffen Kölns gefährlichster Angreifer in der laufenden Saison, zunächst auf die Bank.