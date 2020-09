DFB-Pokal : Köln meistert Pflichtaufgabe mühelos - Frankfurt zittert sich weiter

Köln Die Bundesligisten haben sich am Samstag bisher keine Blöße gegeben. RB Leipzig gewann beim 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, Köln und Augsburg feierten Schützenfeste. Eintracht Frankfurt musste mächtig zittern.

Nach der Erstrunden-Pleite von Hertha BSC im DFB-Pokal haben sich die Fußball-Bundesligisten zunächst keine weiteren Blößen gegeben. Angeführt von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zog am Samstagnachmittag ein halbes Dutzend Erstligisten in die zweite Runde (22./23. Dezember) ein.

Neben den beiden Champions-League-Teilnehmern gelangen auch dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg gelungene Generalproben für den Bundesliga-Start am kommenden Wochenende. Die Zweitligisten VfL Bochum, VfL Osnabrück und SpVgg Greuther Fürth meisterten ihre Erstrunden-Aufgaben gegen Amateur-Vereine ebenfalls erfolgreich.

Leipzig setzte sich am Tag nach Herthas 4:5-Blamage bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig beim zweitklassigen Altmeister 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0) durch. Gladbach spazierte unterdessen durch ein 8:0 (5:0) gegen Fünftligist FC Oberneuland ebenso ungefährdet in die Runde der besten 32 wie Köln durch ein 6:0 (3:0) gegen Regionalligist VSG Altglienicke und Augsburg beim 7:0 (2:0) gegen Oberligist Eintracht Celle. Etwas mühevoller behaupteten sich Wolfsburg durch ein 4:1 (2:1) gegen Viertligist Union Fürstenwalde und Frankfurt beim 2:1 (0:0) bei Drittligist 1860 München.

Für Leipzig trafen gut vier Wochen nach dem Halbfinal-Aus beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon Amadou Haidara (3.), Yussuf Poulsen (67.) und Hee-Chan Hwang (90.). In Mönchengladbach gestalteten die Doppel-Torschützen Patrick Herrmann (13. und 14.) und Florian Neuhaus (52. und 84.) sowie Jonas Hofmann (19.), Ramy Bensebaini (24.), Nico Elvedi (35.) und Ibrahima Traore (76.) den Pokal-Aufgalopp für die Rheinländer standesgemäß als zu einem besseren Trainingsspiel.

Der FSV Mainz hatte am Freitag durch ein 5:1 bei Regionalligist TSV Havelse als erster Bundesligist die zweite Runde erreicht. Der für Sonntag geplante Auftritt des früheren Cup-Gewinners Schalke 04 am Sonntag wurde wegen einer Klage von Drittligist Türkgücü München gegen die Startberechtigung des ursprünglichen Knappen-Gegners 1. FC Schweinfurt 05 abgesetzt. Von einer Absage ist außerdem das ebenfalls für Sonntag angesetzte Match von Bundesligist SC Freiburg bei Drittligist Waldhof Mannheim wegen zweier positiver Corona-Tests im Lager der Hausherren bedroht.

Als Erstligisten Nummer neun und zehn sind am Samstagabend der 1. FC Union Berlin bei Zweitligist Karlsruher SC und Werder Bremen bei Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena gefordert. Aus dem deutschen Champions-League-Quartett muss Borussia Dortmund am Montagabend beim drittklassigen Revierrivalen MSV Duisburg Farbe bekennen. Das Erstrunden-Match von Triple-Gewinner Bayern München München findet erst am 15. Oktober statt.