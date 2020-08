Nach Pokalsieg am Mittelrhein : Düren könnte FC Bayern Heimrecht im Pokal überlassen

Die Bayern-Spieler Thomas Müller, Robert Lewandowski und Serge Gnabry (v.l.n.r.). Foto: dpa/Miguel A. Lopes

Düren Fünftligist 1. FC Düren will sein Heimrecht in der ersten DFB-Pokalrunde möglicherweise an Rekordsieger FC Bayern abtreten. Zuvor hatten die Dürener bereits ein Ausweichen ins Stadion von Alemannia Aachen ausgeschlossen.

„Zu Hause können wir sowieso nicht spielen, unser Stadion wird umgebaut“, sagte Vereinspräsident Wolfgang Spelthahn der „Bild am Sonntag“. Zuvor hatten die Dürener bereits ein Ausweichen ins Stadion von Alemannia Aachen ausgeschlossen, die der Oberligist im Finale des Landespokals Mittelrhein bezwungen hatte. Damit hatten sich die Dürener für die Erstrunden-Partie gegen die Münchner qualifiziert. „Wir denken darüber nach, das Heimrecht zu tauschen“, sagte Klubchef Spelthahn.

Schon jetzt ist klar, dass die Begegnungen der ersten Runde am zweiten September-Wochenende wegen der Coronavirus-Pandemie ohne großes Publikum stattfinden werden. Eine große Bühne ist den Dürenern trotzdem sicher, Sport1 zeigt die Partie gegen die Bayern am 11. September live im Free-TV.

(pabie/dpa)