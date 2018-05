DFB ermittelt wegen geschmacklosem Plakat und Pyrotechnik gegen Frankfurt und FC Bayern

Frankfurt/Main Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat aufgrund der Vorfälle im Endspiel gegen den DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt und dessen Gegner Bayern München Ermittlungen eingeleitet.

Aus dem Block der SGE-Fans waren vor der Partie am Samstag (3:1) mehrmals Böller in die Luft gegangen. Vor dem Beginn der zweiten Halbzeit wurde dann massiv Pyrotechnik abgebrannt, auch in der Fankurve der Bayern brannten bengalische Feuer. Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) pfiff die Partie deshalb erst mit einiger Verzögerung wieder an.