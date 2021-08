Nach Wechselfehler : DFB-Bundesgericht bestätigt Ausschluss des VfL Wolfsburg aus dem DFB-Pokal

Frankfurt Der VfL Wolfsburg scheiterte vor dem Bundesgericht des DFB mit dem Einspruch. Damit steht fest, dass der Ausschluss aus dem DFB-Pokal nach einem Wechselfehler im Spiel gegen Preußen Münster rechtens war.

Die Wechselpanne von Trainer Mark van Bommel hat den VfL Wolfsburg endgültig den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals gekostet. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte am Donnerstag in seiner Berufungsverhandlung den Ausschluss des Bundesliga-Tabellenführers. Das gaben die Niedersachsen nach der Sitzung unter dem Vorsitz von Achim Späth bekannt.