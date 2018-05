DFB-Pokalfinale: Das Bruder-Duell der Boatengs fällt aus

Frankfurt/Main Kevin-Prince Boateng ist der Leader im Team von Eintracht Frankfurt. Das Finale hätte er sehr gerne gegen seinen Bruder Jerome gespielt - und gewonnen. Zumindest aus Ersterem wird nichts.

Jerome Boateng, 29, Fußball-Weltmeister, hätte mit seinem Bruder Kevin-Prince, 31, Geschichte schreiben können. Doch während der Ältere der beiden gebürtigen Berliner bereit ist für das große Spiel am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky), schuftet Jerome für die rechtzeitige Genesung zur WM-Endrunde in Russland. Er fehlt - seinem Bruder bereitet das Kummer und Freude zugleich.

Kevin Prince Boatengs Wandlung vom „Bad Boy“ zum Musterprofi

Nachdem er 2007 Hertha BSC in Richtung England verlassen hatte, freundete sich Boateng mit den Falschen an. "Die Leute zu bekommen ist einfacher, als sie loszuwerden", betonte er rückblickend. In der Zeit bei Tottenham Hotspur lieferte Boateng negative Schlagzeilen, die übelsten Erfahrungen aber sollten beim FC Portsmouth erst noch folgen.

"Das war der Wendepunkt in meiner Karriere. Ich wollte mich nicht beschimpfen und fertigmachen lassen", sagte Boateng über die Reaktionen auf das Foul am damaligen DFB-Kapitän Michael Ballack, den Boatengs Grätsche die Teilnahme an der WM 2010 in Südafrika kostete. Auch der Kontakt zu Jerome brach in dieser Zeit völlig ab, mittlerweile ist die Funkstille längst beendet.