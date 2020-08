Ein Finale, drei Sender : Warum auch das ZDF Bayern gegen PSG überträgt

Lissabon Anders als im Vorjahr ist das Finale der Champions League im frei empfangbaren TV zu sehen. Möglich machen dies der deutsche Meister FC Bayern und der Rundfunkstaatsvertrag.

Nach zwei Jahren kommt die Fußball-Champions-League hinter seiner TV-Bezahlschranke wieder hervor. Dank des Einzugs des deutschen Meisters Bayern München in das Finale am Samstag (21.00 Uhr) in Lissabon gegen Paris Saint-Germain sehen es auch die Fans, die keine Kunden beim Pay-TV-Sender Sky oder beim kostenpflichtigen Streamingdienst Dazn sind. Das öffentlich-rechtliche ZDF hat sich die Free-TV-Rechte an der Partie des Jahres gesichert.