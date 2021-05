BVB und Leipzig : DFL verlegt Bundesliga-Partien der Pokalfinalisten

Frankfurt Ein Tag mehr Erholung im Schlussspurt: Weil Borussia Dortmund und RB Leipzig im DFB-Pokalfinale am Donnerstag, 13. Mai, aufeinander treffen, hat die DFL ihre Bundesliga-Partien von Samstag auf Sonntag verschoben. Auch in der 2. Liga gab es eine Neu-Terminierung.

Der BVB spielt damit am 16. Mai (18.00 Uhr) beim FSV Mainz 05, die Leipziger treffen am selben Abend (20.30 Uhr) auf den VfL Wolfsburg. Das Pokalfinale in Berlin findet am 13. Mai (20.45 Uhr) statt.