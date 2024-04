Köln, Hertha, Nürnberg ausgeschaltet Kaiserslauterns Weg ins Finale des DFB-Pokals

Während der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga aktuell auf Platz 16 gegen den Abstieg kämpft, zeigten die Roten Teufel im Pokal ein anderes Gesicht. So setzten sie sich unter anderem gegen Ligakonkurrenten und einen Erstligisten durch. Wir zeigen den Weg des FCK bis ins Finale in der Übersicht.