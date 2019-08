Hansa-Chef rechnet mit Strafe : Wirbel um Fan-Banner und Pyrotechnik

Rostock Der Vorstandschef von Hansa Rostock hat das Banner, das ein Hansa-Fanklub beim DFB-Pokalspiel gegen Bayern München gezeigt hat, kritisiert. Er rechnet zudem mit einer Strafe für den Verein.

Ein Hansa-Fanclub hatte am Montagabend am Rande der Partie gegen den VfB Stuttgart (0:1) aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens eine Choreographie gezeigt. Dabei wurde auch ein großflächiges Werbeband in Frakturschrift „Außer Rand und Band, für Verein und Vaterland“ gezeigt. „Ich fand das sehr deplatziert. Es war ein hässlicher Punkt in diesem schönen Rahmen“, sagte Hansas Aufsichtsratsvorsitzender Günter Fett der Zeitung.