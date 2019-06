Uerdingens Großkreutz über Pokal-Los : „Ich spiele nicht nur gegen Freunde, sondern gegen meine Familie“

Dortmund Der frühere Nationalspieler Kevin Großkreutz erwartet mit dem KFC Uerdingen Borussia Dortmund. In der ersten Runde gibt es Derbys zuhauf.

Nia Künzer hat es gut gemeint mit den Schatzmeistern der Amateurvereine. 64 Mal griff die frühere Fußball-Nationalspielerin, die sich mit dem Golden Goal im WM-Finale 2003 gegen Schweden sportlich unsterblich machte, im Dortmunder Fußballmuseum in die große Lostrommel – und heraus kam für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals eine Fülle an Duellen von Nachbarvereinen, von denen einige sogar das ansonsten inflationär gebrauchte Prädikat „Derby“ verdienen.

Den Clou der Runde zauberte Künzer jedoch für den KFC Uerdingen hervor. Im Vorfeld war ja reichlich darüber spekuliert worden, wie skurril doch eine Partie des KFC gegen Fortuna Düsseldorf wäre – schließlich genießen die Krefelder ja in der neuen Saison ein umstrittenes Gastrecht in der Düsseldorfer Arena. Doch stattdessen brachte Künzer den KFC mit Borussia Dortmund zusammen und damit einen Uerdinger Profi aus dem Häuschen.

Weniger enthusiastisch nahm man bei Borussia Mönchengladbach das Pokallos SV Sandhausen zur Kenntnis. Der Zweitligist war zumindest auf dem Papier die schwerstmögliche Aufgabe, hatte im Grunde im „Amateurtopf“ gar nichts verloren. Da das Auslosungssystem aber darauf basiert, dass 32 vermeintlich großen Klubs 32 kleine als Gastgeber zugeteilt werden, muss in jedem Jahr der Fünfzehnte der Zweitliga-Abschlusstabelle in den Amateurtopf; bei den Profis ist nach 18 Erst- und 14 Zweitligisten das Boot voll. Diesmal traf es also die heimstarken Sandhäuser und die Gladbacher als deren Gäste. Immerhin ist es eine Premiere: Beide Klubs haben noch nie gegeneinander gespielt.