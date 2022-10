Raufereien im Fanblock : Den Spielern muss das Trikot-Werfen untersagt werden

Meinung Düsseldorf Ein Spielertrikot hat am Mittwochabend nach Abpfiff des DFB-Pokalspiels zwischen dem FC Augsburg und Bayern München Raufereien in einem Fanblock ausgelöst. Die nächste Eskalationsstufe der aggressiven Trikot-Bettelei gefährdet inzwischen auch Unbeteiligte und zeigt, dass die Vereine dringend handeln müssen.

Es gibt ja inzwischen eine ganze Palette an Dingen, die einem Fußballabend plötzlich ein unschönes Gesicht verleihen: Fanplakate mit hasserfüllten Botschaften, entzündbare Mitbringsel, die ganze Stadien in Rauch einhüllen, Flitzer auf dem Rasen. Was sie alle vereint: Mit dem sportlichen Wettbewerb, der derweil auf dem Rasen stattfindet, haben sie nicht viel zu tun.

Das Phänomen selbst ist nicht neu . Die Regelmäßigkeit und Vielfalt auch nicht. Und was viele Fans am Mittwochabend im Stadion des FC Augsburg sowie live vor dem Fernseher miterleben mussten, ist leider auch kein Einzelfall mehr. Aber definitiv in Summe eine neue Eskalationsstufe.

Kingsley Coman vom FC Bayern wirft einem Fan sein Trikot zu. Das begehrte Stück Stoff kommt an, im Rücken des Fans lauert jedoch ein Neider, der dem älteren Mann in Bruchteilen von Sekunden das Trikot entreißt und sich wegdreht. Es kommt zur Auseinandersetzung, beide Männer beginnen eine wilde Rauferei, fallen zu Boden und verschwinden in der Menge, die selbst langsam komplett ins Wanken gerät. Besonders gefährlich wird es dabei für die Unbeteiligten, etwa das Kind auf der Schulter eines Mannes, das den Halt zu verlieren droht und sich nur mit Mühe vor dem Fall auf den harten Boden retten kann. Wer sich letztlich das Trikot erkämpfen konnte, war in der ZDF-Übertragung sowie in den Video-Schnipseln, die in den sozialen Netzwerken kursieren, nicht zu erkennen. Dies spielt auch überhaupt keine Rolle, denn dieser Vorfall hat einen üblen Nachgeschmack - und das nicht nur in Sachen Vorbildfunktion und erwachsenem Benehmen.