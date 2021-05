NRW-Verband zu DFB-Rücktritten : „Fokus des DFB muss wieder auf dem Platz liegen“

Düsseldorf Die eigentlichen Fußball-Themen wurden beim Deutschen Fußball-Bund seit Wochen von internen Machtkämpfen überlagert. Das kritisieren die Fußball-Verbände aus NRW. Nun hoffen sie, dass es wieder um die Anliegen der Spieler und Vereine geht.

Trainings- und Spielverbot für Amateure und Jugend-Ligen, fehlende Einnahmen, Mitgliederschwund – die Probleme in den Landes- und Regionalverbänden im Fußball sind in der Corona-Krise vielfältig. Beim Dachverband DFB wurden diese aus Sicht der Regionalverbände in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Monaten viel zu stark vernachlässigt. Als Grund gibt der Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes, unter dem sich der Fußballverband Niederrhein, Mittelrhein und der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen versammeln, die Machtkämpfe in der Führungsetage des Deutschen Fußball-Bundes an: „Leider haben die jüngsten Debatten über die Personalthemen im DFB wichtige Themen für die Fußball-Familie in Nordrhein-Westfalen überlagert, wie etwa die Ausübung des Breitensports während der Pandemie mit der anvisierten Rückkehr der Kinder und Jugendlichen - aber auch der Erwachsenen bis hin zu den Ü- Spielern und Spielerinnen - in den Trainingsbetrieb in den Vereinen. Dafür hatten und haben die Vereine an der Basis kein Verständnis und dies haben die Landes- und Regionalverbände in den vergangenen Wochen auch in den internen Diskussionen wiederholt deutlich gemacht“, sagte Verbandspräsident Peter Frymuth auf Anfrage unserer Redaktion.