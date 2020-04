DFB-Beschluss : Insolvenzverfahren bleibt für Klubs ohne sportliche Folgen

Frankfurt Der Weg für den 1. FC Kaiserslautern und weitere kriselnde Klubs zu einer Insolvenz ohne sportliche Folgen ist frei. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Freitag ein entsprechendes Maßnahmenpaket bekannt.

Danach kann ein in Not geratener Verein der 3. Liga, der Regionalliga oder der höchsten beiden Frauenligen im Falle eines Insolvenzverfahrens zumindest in dieser Saison keinen Punktabzug fürchten muss.