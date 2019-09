Sommermärchen-Affäre : Ex-DFB-Chef Zwanziger erhebt Klage bei Gerichtshof für Menschenrechte

Frankfurt/Main Theo Zwanziger will sich gegen die Anklageerhebungen um Zuge der Sommermärchen-Affäre wehren. Der Ex-DFB-Chef zieht deshalb vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger will sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen die Anklageerhebungen im Zuge der Sommermärchen-Affäre wehren. „Der Grundsatz der Fairness wurde nicht eingehalten. Das trifft auf beide Verfahren in Frankfurt und in der Schweiz zu. Das rechtliche Gehör ist ein Grundrecht“, sagte Zwanziger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.