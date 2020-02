Bayerischer Regionalligist : DFB erteilt Umzugsplänen von Türkgücü München nach NRW eine Absage

München Fußball-Regionalligist Türkgücü München erwägt, im Falle eines Aufstiegs in die 3. Liga seine Heimspiele im Westen Deutschlands austragen. Der DFB erteilt den Gedankenspielen aber eine klare Absage.

Die Stadionfrage stellt sich in München, weil gleich drei Mannschaften in der 3. Liga im Stadion an der Grünwalder Straße spielen würden. Zwar machen das der TSV 1860, der FC Bayern II und eben auch Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü schon in der laufenden Halbserie. Für die 3. Liga wird das aber von Verbandsseite als nicht umsetzbar eingestuft.