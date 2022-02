„Home of Fußball Mafia : DFB erstattet Anzeige wegen Schmiererei an Verbandszentrale

DFB-Logo an der Zentrale in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund hat wegen einer Schmiererei an der Verbandszentrale in Frankfurt Anzeige erstattet. Eine entsprechende Information der „Frankfurter Rundschau“ bestätigte der DFB am Sonntag auf dpa-Anfrage.

Unbekannte hatten rund um das DFB-Logo auf einer Wand vor dem Eingang in roter Farbe die Parolen „Koch raus“, „Home of Fußball Mafia“ und „Kapitalismus“ gekritzelt. Vizepräsident Rainer Koch führt den DFB seit dem Rücktritt von Fritz Keller im Vorjahr interimsmäßig noch bis zum Bundestag am 11. März in Bonn, auf dem eine neue Verbandsführung gewählt wird.

(ako/dpa)