Völler und Watzke fordern Aufbruch „Dürfen uns nicht zu klein machen“

Nach den vielen Worten hatte Rudi Völler mächtig Kohldampf. „Ich hoffe, es gibt etwas Gescheites zu Essen“, sagte der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs am Ende seiner „Antrittsrede“ in Offenbach. Völler wollte sein Engagement als neuer DFB-Sportchef beim DFL-Neujahrsempfang zwar (noch) nicht bestätigen, sein fundierter Ausblick in die Zukunft der Nationalmannschaft ließ aber kaum Zweifel.