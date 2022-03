Neuer DFB-Präsident : Auch unter Neuendorf wird es vorerst keinen Neuanfang geben

Meinung Düsseldorf Der DFB hat einen neuen Präsidenten, der den „Neuanfang“ proklamiert. Doch daraus dürfte auch unter Bernd Neuendorf erstmal nichts werden. Das liegt an den Strukturen des Verbandes.

Doch bevor es große Hoffnungen auf wirkliche Veränderungen gibt: Es wird erstmal keine geben. Das Problem liegt in den Strukturen des Verbandes – und nicht in der Person, die an der Spitze steht. Das musste nicht zuletzt Ex-Präsident Fritz Keller leidvoll erfahren, der eigentlich als „Grüß-August“ zum Präsidenten des mitgliederstärksten Verbandes gewählt wurde – und dann darüber stolperte, dass er wirkliche Veränderungen in den Strukturen des DFB bewirken wollte. Am Ende verlor Keller einen Machtkampf innerhalb des Verbandes, leistete sich einen Nazi-Vergleich und trat frustriert zurück.

So verwunderte es nicht, dass unter der Woche Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger in einem gemeinsamen Statement Koch scharf attackierten. „Beenden Sie das System Koch“, forderten die drei Ex-Präsidenten. Keller fand die deutlichsten Worte. Koch sei ein „Spaltpilz“, der „von der Intrige“ lebe. „Sein System ist das des Beschwörens von falschen Feindbildern, des Druckausübens“, so Keller. Koch ginge es „dabei ausschließlich um sich“. Es fällt nicht schwer, ihm dies zu glauben, wenngleich Koch nach dem DFB-Bundestag zumindest nicht mehr in der ersten Reihe als Vizepräsident auftauchen wird. Am Freitag wurde er aus dem bisherigen Präsidium gewählt, neue Vizepräsidentin ist die Sportwissenschaftsprofessorin Silke Sinning. Die Zügel innerhalb des Verbandes wird Koch deshalb aber so schnell nicht aus der Hand geben. Dazu passt auch, dass er seinen Posten im Exekutivkomitee der Uefa behalten will. Im Vorstand des DFB bleibt er ohnehin.