Auf dem eigenen Bundestag : DFB ruft zu Geschlossenheit auf

Frankfurt Der historische virtuelle Bundestag lief ganz nach dem Geschmack des Deutschen Fußball-Bundes. Der Antrag auf den Abbruch der aktuellen Spielzeit der 3. Liga kam nicht zur Abstimmung, der auf eine künftig zweigleisige 3. Liga hatte keine Chance.

Der nette Herr aus der Regie meldet sich mit Anweisungen zu Wort. „Behalten sie die Zeit im Blick, noch 30, jetzt noch 25 Sekunden.“ Für einen kurzen Augenblick wähnt man sich an diesem Nachmittag bei irgendeinem Verkaufssender. Tatsächlich wird in diesem Augenblick über einen Tagesordnungspunkt abgestimmt. Dafür haben die Mitglieder beim ersten virtuellen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) immer nur exakt 60 Sekunden Zeit. Auf dem Podium sitzt nur das Präsidium, alle anderen sind zugeschaltet. „Drücken sie bloß nicht auf das ,X’ mahnt die Stimme, sonst schließt sich das Fenster und der Vorgang verzögert sich.“

Die DFB-Spitze ist zufrieden mit dem Ergebnis. Technisch hat alles funktioniert – und für den Verband deutlich wichtiger: die überwiegende Mehrheit der Delegierten hat nicht die Gefolgschaft verweigert. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen gegeben, wegen der Streitigkeiten um die Dritte Liga könnte es zum großen Knall kommen. DFB-Boss Fritz Keller lächelt nach dem klaren Votum für eine Saison-Fortsetzung in der 3. Liga zufrieden in die Kamera. Trotz des heftigen Widerstandes einiger Vereine bleibt die große Revolution aus – nach der Bundesliga und 2. Bundesliga rollt der Ball ab Samstag auch wieder in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Mitglieder Mehr als 25.000 Fußballvereine gehören dem DFB an. Insgesamt hat der DFB so über 7 Millionen Mitglieder und ist der größte Sportverband der Welt.

„Wir haben gelebte Demokratie erlebt und Handlungsfähigkeit bewiesen. Ich hoffe, dass alle dieses demokratische Votum akzeptieren“, ruft Keller am Ende der dreistündigen Sitzung den Delegierten der Landes- und Regionalverbände zu und mahnt. „Ich appelliere an alle: Keine Tricks mehr und keine Verweigerungshaltung. Jetzt gilt es fair zu spielen, um den Fußball in diesem Land zu retten.“ Zuvor waren bei der Zusammenkunft des „Fußball-Parlaments“ am Montag vor allem die Gegner einer Saison-Fortsetzung zurechtgestutzt worden – erst verbal und dann dank einer klaren Stimmenmehrheit. Der Antrag aus Sachsen und Sachsen-Anhalt auf den Abbruch der aktuellen Spielzeit kam danach gar nicht mehr zur Abstimmung, der auf eine künftig zweigleisige 3. Liga hatte keine Chance.