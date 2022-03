Nachfolger von Fritz Keller : Bernd Neuendorf ist neuer DFB-Präsident – Peters unterliegt

Bonn Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Das ergab eine Abstimmung der Delegierten auf dem DFB-Bundestag am Freitag. Er wird Nachfolger von Fritz Keller und will einen „Neuanfang“ durchsetzen.

Der deutsche Fußball-Bund hat einen neuen Präsidenten. Am Freitagmittag wurde Bernd Neuendorf auf dem DFB-Bundestag von den Delegierten zum neuen Gesicht des Verbandes gewählt. Der 60-Jährige tritt damit die Nachfolge von Fritz Keller an, der im vergangenen Jahr nach einem Nazi-Vergleich und einem verlorenen Machtkampf innerhalb des DFB zurückgetreten war.

„Ich möchte alles dafür tun, dass dieser Verband wieder zur Ruhe kommt“, sagte Neuendorf in seiner Bewerbungsrede unmittelbar vor der Wahl. „Dass wir in ein paar Jahren sagen können, die Arbeit hat sich gelohnt“. Seine Kernbotschaft sei: „Der Fußball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Querelen an der Spitze des Verbandes.“