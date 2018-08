DFB bestätigt: Philipp Lahm wird Organisationschef der EM 2024

Frankfurt am Main Philipp Lahm wird Chef des EM-Organisationskomitees, sollte Deutschland den Zuschlag für das Turnier 2024 bekommen. Entsprechende Medienberichte hat der DFB nun bestätigt.

Der Weltmeisterkapitän für das "Sommermärchen 2.0": Philipp Lahm wird im Falle der Vergabe der EM 2024 nach Deutschland Chef des Organisationskomitees. Zudem werde Lahm dann zum Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehören, teilte der Verband am Donnerstag mit.

“Es war von Beginn meiner Tätigkeit als Botschafter für die Euro 2024 an mein Wunsch, langfristig Verantwortung zu übernehmen”, sagte Philipp Lahm laut einer Mitteilung des DFB. “Die neue Aufgabe als Turnierchef bietet mir eine sehr interessante Möglichkeit dazu. Als Nationalspieler und zuletzt in meiner Rolle als Euro-Botschafter habe ich den DFB stets als sehr professionell kennengelernt. Deshalb freue ich mich, Teil dieses Teams zu werden. Gemeinsam mit dem Bewerbungsteam werde ich in den kommenden Wochen alles daran setzen, die Euro 2024 auch tatsächlich nach Deutschland zu holen.”