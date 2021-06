Verbot der Regenbogen-Beleuchtung : Fußball, fang bei dir selbst an!

So hätte die Allianz Arena in München am Abend leuchten sollten. Die Uefa hat anders entschieden. Foto: dpa/Tobias Hase

Meinung Düsseldorf Die EM-Arena soll heute Abend nicht leuchten wie ein Regenbogen. Die Uefa pocht auf politische Neutralität. Dabei geht es längst nicht mehr darum, welche Signale der Fußball in die Welt trägt. Sondern, welche Fragen er sich selbst stellen muss.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Manchmal ist auch das Ausbleiben eines Signals ein Signal. Die EM-Arena in München wird zum Spiel Deutschland-Ungarn also nicht in den Farben des Regenbogens leuchten. Die Uefa hat eine Chance vertan, ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz zu setzen. Dafür haben die Menschen in München und andernorts unendliche Ideen entwickelt, wie die Farben der Lesben- und Schwulenbewegung, der Toleranz und Vielfalt in die Öffentlichkeit kommen können – etwa indem Menschen selbst Flagge zeigen. Der Münchner Oberbürgermeister fand deutliche Worte, andere Politiker auch, schließlich ist Wahlkampf. Andere Städte haben München ihre Solidarität erklärt.

Die Zivilgesellschaft meldet sich, der Profi-Fußball ist nicht mehr Sender einer Toleranzbotschaft – er wird zum Empfänger. Und die Message lautet: Fußball, fang endlich bei dir selbst an! Denn anscheinend ist das Klima in jenem Profisport längst nicht so weit, wie es die bunteKostenpflichtiger Inhalt Armbinde von Kapitän Manuel Neuer zu signalisieren versucht. Offizielle Bekundungen und gelebte Wirklichkeit im Stadion sowie im Fußballgeschäft sind noch immer zwei unterschiedliche Dinge. Und dazwischen liegt anscheinend noch immer eine ziemliche Laufstrecke.

Das Thema sexuelle Vielfalt im Profifußball lässt sich aber nicht mehr vom Platz schieben wie ein weißer Elefant, den alle vorgeben nicht zu sehen. Kostenpflichtiger Inhalt Da mag die Uefa noch so sehr versuchen, das Ganze zu einer Debatte über die politische Neutralität des Sports zu erklären und sich so aus der Affäre zu ziehen. Eigentlich geht es doch um die Frage, warum bisher weltweit noch nicht einmal ein Dutzend Profifußballer offen sagt, dass sie homosexuell sind. Oder um die Frage, warum in Deutschland der Kapitän der deutschen Mannschaft zwar eine Regenbogen-Armbinde trägt, aber Thomas Hitzlsperger bisher der einzige ist, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat – und das lieber auch erst nach Ende seiner aktiven Karriere auf dem Platz.

Es geht also um Homophobie im Männer-Fußball und das Schweigen darüber. Und es geht um die Heuchelei der Verbände, die mit ihren Großevents sehr viel Geld verdienen und sich aus allem heraushalten wollen, was die Gewinne schmälern könnte.

Natürlich kann man sagen, dass sexuelle Identität Privatsache ist, und kein Profifußballer, ob homo- oder heterosexuell, darüber öffentlich sprechen muss. Stimmt – im Prinzip. Doch das würde voraussetzen, dass es auch keine Folgen hätte, wenn es einer doch tut. Dass es also ein entspanntes Verhältnis zu dieser Privatsache gäbe. Wenn aber Fußballer wie Ex-Premier-League-Spieler Thomas Beattie sagen, dass sie Jahre mit sich gerungen haben, ehe sie in der Öffentlichkeit auch über diesen Teil ihrer Identität gesprochen haben, gibt es anscheinend nach wie vor massive Befürchtungen. Das macht etwas eigentlich Privates politisch. Und das Coming-Out eines Fußballers zum Bekenntnis. Immer noch.

Beattie vermutet, dass es mit der Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts zusammenhängt, dass für Themen wie Homosexualität kein Platz sei. Wenn Spieler alle paar Monate ihre Vereine wechselten, müssten sie als Sportler funktionieren, persönliche Belange zählten da nicht. Das mag ein Grund sein, doch belegen solche freundlichen Erklärungsversuche, dass Homosexualität in der Profi-Fußballwelt mit ihren irren Ablösesummen noch immer als ein Problem gesehen wird. Als etwas, das die Verpflichtung eines homosexuellen Spielers mindestens komplizierter macht – und darum seinen Wert auf dem Transfermarkt mindert. Solange das so ist, auch wenn darüber lieber niemand spricht, wird es zum Karriererisiko und damit zur individuellen Mutprobe für homosexuelle Spieler, sich zum Beispiel mit ihrem Partner zu zeigen.

Dass der männliche Profi-Fußball dem gesellschaftlichen Wandel zumindest hierzulande hinterherhinkt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieser Sport als Massenevent die Eindeutigkeit zelebriert. Tor oder nicht, Abseits oder nicht, mit dem Videobeweis wird zentimetergenau entschieden. Und wer für seinen Verein ins Stadion zieht, wird eindeutig Teil einer Gruppe. Von da an heißt es: Gladbach gegen Bayern, Deutschland gegen Italien, wir gegen die. Und natürlich ist das reizvoll in einer komplizierten Welt, schafft das mal 90 Minuten Abstand zu all den Corona-, Rassismus- und anderweitigen Debatten, die mit immer feineren Argumentationen öffentlich geführt werden.

Man muss also nicht gleich vom Testosteron auf dem Feld und Kumpanei in der Kabine fantasieren, um zu verstehen, warum die Frage der sexuellen Vielfalt gerade beim Männerfußball nicht nur bei Funktionären auf Widerstände trifft. Viele Menschen gehen ins Stadion, weil sie dort Abstand suchen. Sie sind nicht mehr Lehrer, Bauarbeiter, Rechtsanwältin, sondern Fan. Wollen mitfiebern, rumschreien oder sich an der Schönheit von Spielzügen erfreuen und endlos über Taktik reden. Und mal nicht differenzieren müssen. Auf dem Platz gelten eindeutige Regeln. Alle haben eingewilligt. Das ist gut so. Darauf fußt das gesamte Spiel. Womöglich erschwert es aber den Beteiligten, abseits des Platzes anders zu sein, als es dem Rollenklischee entspricht.

Hinzu kommt, dass die Sportarena als Versammlungsort der Massen ein emotionaler Verstärker ist, ein Kessel, kein diskursiver Ort, kein Parlament. Die Menschen sitzen zwar im Rund, aber aufgeteilt in Blöcke. Sie tragen Erkennungszeichen und wissen sofort, wer wie einzusortieren ist. Das macht die Welt im Stadion so klar und übersichtlich. Manche wollen sich das nicht nehmen lassen. Nicht auch noch Wandel im Stadion. Nicht auch noch Rücksichtnahme in der Fankurve. Bierbecher werfen und gut is.

Es wird also mehr Spieler brauchen, die um all das wissen – und trotzdem über Vielfalt sprechen wollen. Die sagen, dass sie homosexuell sind, weil sie keine Lust mehr auf Versteckspiele haben und wollen, dass sich etwas verändert. Im Stadion. Und in der Welt. Auch in anderen Gesellschaftsbereichen hat es solche Menschen gebraucht. Wo stünde die Politik etwa ohne Klaus Wowereit, der im Wahlkampf um das Amt des Berliner Bürgermeisters seine Homosexualität als erster deutscher Spitzenpolitiker thematisierte. Zwanzig Jahre ist das her. „Ich bin schwul – und das ist auch gut so!“ Sein Spruch wurde zur Befreiungsformel, weil sie beides markiert: Bekenntnis und Selbstbewusstsein. Wowereit hatte keine Lust mehr auf Diskriminierung und Heuchelei, er wollte das Thema abräumen.