UEFA-Fünfjahreswertung : Deutschland rückt an Italien heran

Deutschland rückt an Italien heran

Düsseldorf Deutschland wird als Drittplatzierter der UEFA-Fünfjahreswertung in die neue Saison gehen. Die Wertung entscheidet über die Champions-League-Plätze.

Die Bundesliga hat dank des 1:1 von Eintracht Frankfurt im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Chelsea den Rückstand auf Italien in der UEFA-Fünfjahreswertung um 0,142 auf 2,941 Punkte verkürzt.

Da Italien in den laufenden Wettbewerben keinen Teilnehmer mehr stellt und dem Land des viermaligen Weltmeisters zur kommenden Saison 19,000 Punkte aus 2014/15 gestrichen werden, Deutschland aber nur 15,857 verliert, wird die Bundesliga als Dritter der Fünfjahreswertung in die neue Saison starten. Die Nationen auf den ersten vier Plätzen erhalten vier Fixstarterplätze für die Champions League.

In den beiden Wettbewerben vertreten sind nur noch England mit vier Vereinen (Tottenham Hotspur und FC Liverpool in der Champions League, FC Chelsea und FC Arsenal in der Europa League), Spanien mit dem FC Barcelona (Champions League) und FC Valencia (Europa League), Deutschland mit Eintracht Frankfurt und die Niederlande mit Ajax Amsterdam.