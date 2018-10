Deutschland gegen Japan: Futsal-Länderspiel in Düsseldorf

Länderspiel in Düsseldorf gegen Japan : Noch wird die Futsal-Nationalmannschaft nicht an Ergebnissen gemessen

Jilo Hirosawa im Trikot der Nationalmannschaft. Foto: DFB/Getty Images/Cathrin Mueller

Düsseldorf Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft kommt nach Düsseldorf. Am Freitag (26. Oktober, 17 Uhr) trifft die DFB-Auswahl im Castello auf Japan. Vor allem für einen Akteur dürfte das Spiel gegen die favorisierten Asiaten eine besondere Partie werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Phillip Oldenburg Von Phillip Oldenburg Autorendetails aufklappen Phillip Oldenburg (old) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Deutschland ist im Futsal ein Spätstarter. Das zeigen auch die Ergebnisse. Von den letzten zehn Spielen konnte das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld nur eins gewinnen. Kritik kommt trotz der bitteren Bilanz nicht auf. Denn: Noch sind die Ergebnisse zweitrangig. „Mir ist es wichtig, dass wir uns jedes Mal steigern und unser Team stetig weiterentwickeln“, hatte Loosveld bereits kurz nach seinem Amtsantritt angekündigt. Der Niederländer, der das Amt im Februar 2017 von Paul Schonmann übernommen hat, soll die Entwicklung des Futsals in Deutschland vorantreiben.

Info Futsal-Nationalmannschaft Foto: dpa, dbo kde Nationaltrainer: Marcel Loosveld

Weltrangliste: Platz 67

Länderspiele: 15

Bilanz: 3 Siege, 2 Unentschieden, 10 Niederlagen

Torverhältnis: 39:72

Rekord-Nationalspieler: Timo Heinze

Rekord-Torschütze: Timo Heinze und Timo di Giorgio (je sechs Treffer)

Futsal ("futebol de salão") ist die offizielle Hallenfußball-Variante der Fifa. Der sprungreduzierte Ball ist kleiner, das Spiel schneller, der technische Anspruch höher. In Deutschland war der Futsal jedoch lange ein Stiefkind des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB). Im Futsal gilt Deutschland international nahezu als nicht-existent, höchstens als Entwicklungsland. Erst mit der Einführung einer Nationalmannschaft Ende 2015 hat ein Umdenken beim DFB stattgefunden. Am Freitag (26. Oktober, 17 Uhr/Sport1) in Düsseldorf gegen Japan ist das DFB-Team dennoch erneut nur Außenseiter. Deutschland rangiert in der Weltrangliste auf Platz 67, hinter Ländern wie Mosambik (48), dem Libanon (39) und Aserbaidschan (11). Japan ist aktuell die Nummer 16 der Welt. Doch sind es genau solche Testspiele, die das junge deutsche Team benötigt, um den nächsten Schritt machen zu können. „Wir wollen uns mit sehr guten Futsal-Nationen messen. Nur so können wir uns verbessern“, sagte Loosveld.

Auch für seine Spieler sind die Niederlagen kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. „Natürlich sind die Ergebnisse bitter. Wir können das aber ganz gut einordnen, für uns steht der Lerneffekt an erster Stelle“, sagt Jilo Hirosawa. Der 26-Jährige debütierte im März 2018 gegen Dänemark (2:3) im DFB-Trikot, durfte seitdem insgesamt vier Mal (0 Tore) mit dem Adler auf der Brust auflaufen. Auch gegen Japan wird Hirosawa wieder im Kader stehen. Für den Sohn eines Japaners und einer Deutschen ein absolutes Highlight.

„Meine komplette Familie wird in Düsseldorf zuschauen“, sagt Hirosawa, der auch auf die große japanische Gemeinde in der Landeshauptstadt hofft. „Japaner sind unheimlich sportbegeistert. Auch Futsal ist dort sehr populär“, sagt er. Der Student der Sporthochschule Köln muss es wissen. Von Januar bis Oktober 2017 hat der gebürtige Hesse in Japan gelebt. In Tokio hat er als Fußballtrainer für Kinder gearbeitet. Selbst einen längeren Aufenthalt nach seinem Studium könne er sich vorstellen. Noch spreche er zwar nicht fließend japanisch, aber er arbeite dran, verrät Hirosawa. Dass er nun mit Deutschland gegen das Heimatland seines Vaters antreten wird, erfüllt ihn mit Stolz.

Seit mittlerweile sechs Jahren spielt Hirosawa Futsal bei den Futsal Panthers Köln. Über eine AG an der Universität kam er zum ersten Mal in Berührung mit dem sprungreduzierten Ball. Fünf gegen fünf auf kleinem Feld. Keine Bande. Ständig in Aktion. Der Linksfuß war schnell begeistert von der temporeichen und technisch anspruchsvollen Form des Hallenfußballs. „Man hat einfach viel mehr Ballkontakte, darf nie abschalten, muss immer fokussiert bleiben“, schwärmt Hirosawa. „Futsal ist ein attraktiver Sport mit vielen Torraumszenen und kaum Ruhephasen. Das macht die Spiele für Zuschauer so interessant.“

Jilo Hirosawa feierte im März 2018 gegen Dänemark (1:2) sein Debüt in der Futsal-Nationalmannschaft. Foto: DFB/Getty Images/Lukas Schulze

Wie viele andere auch hat er das Fußballspielen mittlerweile komplett aufgegeben, um sich voll und ganz auf den Futsal zu konzentrieren. Geld bekommt er für seinen Einsatz nicht. Doch zumindest sportlich hat sich der Schritt bislang ausgezahlt. Bei den Panthers entwickelte sich Hirosawa mit den Jahren immer mehr zum Leistungsträger, schaffte so den Sprung ins Nationalteam und wurde mit seiner Mannschaft in der abgelaufenen Saison Deutscher Vizemeister.

„Es ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, wie alles angefangen hat,“ erinnert sich Hirosawa. Die sportliche Philosophie und Herangehensweise des DFB habe gezeigt, dass man es „ernst“ meine. Der Futsal entwickelt sich, wird zunehmend professioneller. Die Partie gegen Japan ist ein weiterer kleiner Schritt in dieser Entwicklung – auch, wenn am Ende das Ergebnis vielleicht wieder nicht stimmen sollte.

(old)