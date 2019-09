Watzke, Carro und Gerlinger : Deutscher Fußball künftig mit drei Vertretern in Europäische Klubvereinigung ECA

Genf Mit Hans-Joachim Watzke, Fernando Carro und Michael Gerlinger sind künftig drei Vertreter des deutschen Fußballs in den Gremien der Europäischen Klubvereinigung. Die ECA plant, das Konzept der Champions League zu reformieren.

Der deutsche Fußball ist künftig mit drei Vertretern in den neu zusammengesetzten Gremien der Europäischen Klubvereinigung ECA vertreten. Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) wurde bei der Generalversammlung am Dienstag in Genf bis zum Jahr 2023 in das von 13 auf 24 Plätze erweiterte Board gewählt. Dem Vorstand gehört bereits Michael Gerlinger (Bayern München) an. Fernando Carro (Bayer Leverkusen) wurde von der ECA für das "UEFA Klub-Wettbewerbe Komitee" (CCC) nominiert. ECA-Boss bleibt der Italiener Andrea Agnelli (Juventus Turin).