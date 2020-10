2:1 gegen die Ukraine : Deutsche Nationalelf siegt erstmals in der Nations League

Deutsche Nationalelf siegt erstmals in der Nations League

Brachte Deutschland in Führung: Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter (Mitte). Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Kiew Gegen die Ukraine zeigt sich das DFB-Team vor allem in der zweiten Halbzeit verbessert im Vergleich zu den bislang enttäuschenden Auftritten im Jahr 2020 – musste in der Schlussphase aber noch mal zittern.

Joachim Löw fielen mehrere Steine vom Herzen. Mit einem erleichterten Lächeln umarmte der Bundestrainer "Kopfballungeheuer" Leon Goretzka, dessen glücklicher Treffer der deutschen Nationalmannschaft im siebten Anlauf endlich den lange ersehnten ersten Sieg in der Nations League beschert hatte. Doch beim 2:1 (1:0) im Corona-Hotspot Kiew gegen die ersatzgeschwächte Ukraine ließ die DFB-Auswahl ihren Chef am Ende viel zu sehr zittern.

"Wir wissen auch, dass wir nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben. Es war nicht unser bestes Spiel", sagte Torschütze Matthias Ginter in der ARD. Der Gladbacher (20.) und Goretzka (49.) verschafften Löw mit dem ersten Dreier seit 326 Tagen auf dem Weg zur EM wieder etwas mehr Ruhe.

Löw sah auch bei seiner aktuell vermeintlich besten Elf einige der schon vielfach angesprochenen Mängel. "Die Ukraine hat sich körperlich sehr eingesetzt, die Räume eng gemacht. Wir hätten es früher entscheiden müssen", sagte Serge Gnabry. Doch der coronageschwächte Gegner konnte dies nicht härter bestrafen. Und so plant Löw am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln gegen die Schweiz den nächsten Nations-League-Erfolg fest ein.