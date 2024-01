Hochstapler aus Brasilien Die sagenhafte Geschichte des zweiten Kaisers, der kein Spiel machte

Wie gut oder schlecht der Kaiser Brasiliens am Ball tatsächlich war, ist unklar. Das wäre nicht weiter erstaunlich – hätte er nicht eine Karriere als Fußballprofi hinter sich, die, je nach Zählweise, bis zu 26 Jahre gedauert haben soll. Louis Myles, Regisseur und Co-Autor des Dokumentarfilms „Kaiser! The Greatest Footballer Never to Play Football“, sagt dazu: „Dieser Punkt ist umstritten. Kaiser selbst sagt, er konnte durchaus spielen, er habe bloß nicht gewollt.“ Davon sei auch der legendäre brasilianische Trainer Jair Pereira überzeugt. „Aber die meisten Leute sagen, dass er furchtbar gespielt hat, darunter auch Bebeto und Romario.“ Ricardo Rocha, ein dritter Weltmeister von 1994, sagt über Kaiser: „Er war in allem gut. Er hatte nur ein einziges Problem: Den Ball.“