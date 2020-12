Kolumne Gegenpressing : Von wegen Besinnlichkeit

Meinung Der Profifußball rast durch die letzten Tage des Jahres. Zeit zur Besinnung aufs Wesentliche bleibt nicht. Dabei wäre das so nötig.

Im Frühjahr lernte die Menschheit neue Wörter – Corona-Krise, Lockdown, Shutdown, Maskenpflicht. Sie lernte auch, zumindest jene in Deutschland, dass viele Zeitgenossen nun gute Vorsätze fassten. Selbst im Sport. Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens, so hieß es, sei auch eine Chance zur Besinnung, eine Gelegenheit festzustellen, was denn das Wesentliche sei. Vielleicht sogar darüber nachzudenken, was in einer damals so nah erscheinenden Zukunft besser gemacht werden könne. Namentlich der Profifußball nahm sich viel vor.