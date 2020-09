Anfang August 1971 entstand das Foto des österreichischen Fotografen Herbert Sündhofer, das Beckenbauer in Wien neben der Büste von Kaiser Franz Joseph I. zeigt - der Spitzname "Kaiser" verselbständigte sich danach. Allerdings: Bereits nach dem DFB-Pokalspiel am 14. Juni 1969, das der FC Bayern gegen Schalke 04 gewann, wurde Beckenbauer in den Medien erstmals als "Kaiser" bezeichnet, um die Bezeichnung von Reinhard "Stan" Libuda als "König von Westfalen" zu übertreffen.