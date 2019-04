Fußball-Bundesliga : Götze meldet sich zurück

Zwei gute Freunde: Mario Götze und der Ball. Foto: dpa/Daniel Karmann

Dortmund Am Anfang der Saison war Mario Götze bei Borussia Dortmund außen vor. Vor dem Spitzenspiel bei den Bayern ist er Stammspieler.

Von Robert Peters

Bei einem wie ihm wird immer sehr genau hingeschaut. Das kennt Mario Götze. Denn es war schon vor zehn Jahren so, als der 17-jährige Dortmunder trotz der Niederlage im Finale um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegen den FSV Mainz vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille geehrt wurde. Diese Auszeichnung gilt dem besten Nachwuchsspieler des Landes. Das blieb so, als Götze – immer noch 17 – statt sonntags bei den Junioren samstags in der Bundesliga spielte. An seine große Begabung knüpften sich Hoffnungen – in Dortmund, in München, in ganz Deutschland. Eine geradlinige Karriere mitten in die Weltklasse ist es trotzdem nicht geworden.

Aber manchmal vergisst man, dass Götze immer noch erst 26 Jahre alt ist. Bei Borussia Dortmund hat er sich nach großen Schwierigkeiten zu Beginn der neuen Saison einen Stammplatz erkämpft. Er kann am Samstag im Spitzenspiel bei seinem früheren Klub Bayern München erneut zu einem Dortmunder Titel beitragen. Das weiß er, weil er Fußball spielen und Tabellen lesen kann. Es passt aber auch zu den eher defensiven öffentlichen Auftritten des Offensivspielers, dass er jede kämpferische Ansage vermeidet. „Wir wissen natürlich, dass es ein wichtiges Spiel ist“, sagt er, „es wäre ein großer Schritt. Aber wir haben noch sieben Spiele, und es sind noch 21 Punkte zu vergeben.“ Das ist nicht zu bestreiten.

Es gab Zeiten, da wurde ihm seine manchmal ein bisschen vernuschelte Zurückhaltung als schnöselige Arroganz ausgelegt. Dabei ist es allein der Versuch, sich selbst normal zu geben in einer Welt der übertriebenen Ausleuchtung. Diese Versuche sind Götze häufig genug misslungen. Und er musste damit leben, dass seine Auftritte außerhalb des Rasenvierecks im Zusammenhang mit seinen Spielen und seiner körperlichen Verfassung interpretiert wurden.

Man schaute eben weiter sehr genau hin, was diese Sonderbegabung mit ihrem sportlichen Leben anstellte. Es verlief nicht immer so, wie er sich das vorstellte oder wie die Welt es von ihm erwartete. Ganz Deutschland staunte über seine Spielintelligenz und Beweglichkeit, über seine frühreife Klasse, als er zum Dortmunder Meistertitel 2011 bereits entscheidende Beiträge lieferte. Und die ganze Welt war dabei, als er das Tor zum WM-Titel gegen Argentinien in Brasilien erzielte.

Da war seine Karriere aber längst vor der ersten tüchtigen Delle. Bei Bayern München war er nicht mehr der prägende Spieler, den alle in ihm sahen. Heute sagt er der „Sportbild“ über seine Zeit in München: „Ich habe drei Meisterschaften gewonnen, zweimal den DFB-Pokal und bin mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Das war nicht ganz so schlecht.“ Auch das gehört zu Götzes Öffentlichkeitsarbeit. Er will über das Negative nicht reden, als könne schon ein Gespräch darüber tiefer in eine Krise führen. Das wiederum halten viele für einen Mangel an Selbstkritik.

Tiefpunkte macht er lieber mit sich selbst ab. Das muss kein angenehmer Weg sein. Und es sah in den zurückliegenden Jahren manchmal so aus, als sei die Geschichte von Mario Götze früh auserzählt. Diese Bundesliga-Saison scheint das Gegenteil zu beweisen. Nach ordentlichen Rückschlägen und der Bewältigung einer langwierigen Stoffwechsel-Krankheit kehrte er im vergangenen Oktober in die Dortmunder Mannschaft zurück. Bei Trainer Lucien Favre darf er spielgestaltende Rollen im Mittelfeld oder als bewegliche zentrale Spitze übernehmen. Und er hat dabei derart überzeugt, dass auch die Nationalmannschaft wieder in Sichtweite ist.

Seine Formkrise kostete ihn die Teilnahme an der WM 2018, worüber er im Nachhinein sogar froh sein dürfte. Trotz starker Leistungen im Verein posaunt er aber keine großen Ansprüche hinaus. Er hat gelernt, das Klavier des bescheidenen Athleten zu spielen. „Mein Ziel ist es, wieder für Deutschland zu spielen“, sagt Götze, „wenn der Bundestrainer der Meinung ist, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann, bin ich bereit.“