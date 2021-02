Abseits oder nicht? : Darum wurde Haalands Tor gegen Paderborn gegeben

Dortmunds Erling Haaland trifft in der Verlängerung zum 3:2. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Dortmund Abseits oder nicht? Der 3:2-Siegtreffer von Dortmunds Erling Haaland im Pokal gegen den SC Paderborn sorgte für hitzige Diskussionen. Trotz Video-Assistent blieb der Treffer umstritten.

Erling Haaland stand bei seinem Siegtor zum 3:2 n.V. von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn in einer Position, die als Abseitsstellung angesehen wird. Doch strafbar im Abseits befindet sich nur, wer sich dann auch aktiv am Spiel beteiligt oder mit seinem Verhalten den Gegner beeinflusst, also beispielsweise dem Torhüter die Sicht verdeckt. Der Abpfiff erfolgt daher nicht im Moment der Ballabgabe.