Am Deadline Day : Dann schließen die Transferfenster in den internationalen Topligen

Düsseldorf Die Transferperiode im Sommer 2022 endet nun. Der sogenannte Deadline-Day ist für die meisten Vereine am 1. September die letzte Möglichkeit, noch einmal Spieler zu verpflichten. Doch in einigen Ligen bleibt das Transferfenster länger offen.

Welcher Spieler findet noch einen neuen Verein, welcher Verein Ersatz nach einem schwachen Saisonstart oder einen Spieler für ambitionierte Ziele? Am Donnerstag, den 1. September, endet das Sommer-Transferfenster mit dem Deadline-Day. An diesem Tag haben die Vereine die letzte Chance doch noch am Kader zu basteln – und die Spieler können noch einmal nach einer „neuen Herausforderung“ suchen, wie sie so gern sagen.