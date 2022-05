Für Steigerung der Attraktivität : DFL plant laut Bericht mehr Fußball im Free-TV

Düsseldorf Laut eines Berichts der „Sport Bild“ will die Deutsche Fußball-Liga künftig wieder mehr Fußball im Free-TV laufen lassen und dafür auf Maximalerlöse durch Rechteverkäufe an Sky und Dazn verzichten.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Bundesliga verstärkt ins Free-TV zurückbringen. Über entsprechende Gedankenspiele einer Strategie-Arbeitsgruppe um die neue DFL-Chefin Donata Hopfen und Bayern-Vorstand Jan-Christian Dreesen berichtet am Mittwoch die Sport Bild. Demnach werde mit dem Neuverkauf der nationalen Rechte ab der Saison 2025/26 zumindest in Teilen eine überraschende Abkehr vom Pay-TV erwogen.