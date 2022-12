Nach Wechsel zu Al-Nassr Das erwartet Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien

„Ich bin gespannt auf eine neue Fußball-Liga in einem anderen Land“, wurde der fünfmalige Weltfußballer zitiert und sprach von einer „sehr inspirierenden Vision“ des Vereins. „Ich bin glücklich, dass ich alles gewonnen habe, was ich im europäischen Fußball gewinnen konnte und fühle, dass es jetzt der richtige Moment ist, meine Erfahrung in Asien zu teilen.“ Saudische Medien berichteten, dass Ronaldo voraussichtlich am Montag in Riad eintreffen werde. Doch was kommt auf den 37-Jährigen dann im neuen Abschnitt seiner Karriere zu?