Danny Rose macht Depressionen öffentlich : Klub wollte angeblich prüfen, ob Fußballer verrückt ist

London Danny Rose hat offen über seine Depressionen gesprochen. Die Konsequenzen bekam er danach bei Verhandlungen zu spüren, wie er berichtet.

In einem Gespräch mit einem anderen Verein habe dieser zu ihm gesagt: „Der Klub würde dich gerne treffen, nur um zu überprüfen, dass du nicht verrückt bist“, berichtet Rose in einer Gesprächsrunde der BBC, an der unter anderen auch Englands Nationalcoach Gareth Southgate und der frühere Top-Fußballer Thierry Henry teilnahmen.