Cristiano Ronaldo : Er hat noch lange nicht fertig

Porto Mehr geht eigentlich nicht: Durch den Premieren-Sieg mit Portugal in der Nations League hat Cristiano Ronaldo nun 29 Titel in seiner Karriere gewonnen. Dennoch schließt er mit der Seleção noch lange nicht ab. Ein letzter Traum dürfte ihn dabei antreiben.

Bei allen Titeln, die er schon gewonnen hat, fehlt eigentlich nur noch einer: der goldene WM-Pokal. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Russland hatten viele vermutet, dass der Ausnahme-Athlet damit seine letzte Chance vertan hätte. Doch im Anschluss an den erstmaligen Gewinn der Nations League in seiner portugiesischen Heimat klang Ronaldo eher so, als würde er sogar noch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar anpeilen. Er wäre dann 37 Jahre alt.