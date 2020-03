Während spielfreier Zeit : Was ein Kommentator macht, wenn es nichts mehr zu kommentieren gibt

Köln Wegen des Coronavirus ist fast die gesamte Sportwelt zum Erliegen gekommen. Das spüren nicht nur die Sportler selbst, sondern auch die, die die Spiele sonst kommentieren. Aber einer schafft sich Abhilfe.

Eigentlich hätte Robert Hunke am Mittwoch das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Barcelona und SSC Neapel für Streaming-Dienst Dazn kommentieren sollen. Doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Aussetzung aller Europapokal-Partien stand er statt im Camp Nou an seinem Fenster. „Wenn es nichts mehr zu kommentieren gibt: Einfach mal auf die Straße gucken“, sagt er aus dem Hintergrund seines auf Twitter hochgeladenen Videos, auf dem eine Kreuzung der Neusser Straße in Köln zu erkennen ist. „Hier ein Fahrradfahrer: Was macht er? Dringt einfach ein in das letzte Drittel der Neusser Straße, weil ihn aber auch keiner daran stört! Das gefällt mir, das ist mutig“, kommentiert Hunke den Straßenverkehr.